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A Palo del Colle disagi per ottenere la carta d’identità: “Arrivati prima della chiusura, ma mandati via dagli uffici”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Maggio 2026 - 07:39
CARTA-DI-IDENTITA
  • 2 min

Attese, proteste e cittadini rimandati a casa senza riuscire a ottenere la carta d’identità. È quanto denunciato da alcuni residenti di Palo del Colle che nelle ultime ore hanno segnalato difficoltà nell’accesso al servizio anagrafe del Comune. Secondo quanto raccontato da una cittadina, gli uffici non accetterebbero prenotazioni per il rilascio delle carte d’identità, ricevendo soltanto in presenza. Il servizio sarebbe attivo il martedì e il giovedì sia la mattina sia il pomeriggio, mentre il venerdì solo nella fascia mattutina, dalle 8.30 alle 12.

La donna riferisce di essere arrivata davanti agli uffici comunali intorno alle 11.25, nonostante le difficoltà nel trovare parcheggio, trovando già altre persone in attesa, tra cui anche una donna con un passeggino. “Appena arrivata, una signora mi ha detto che gli impiegati avevano già comunicato che non avrebbero ricevuto più nessuno perché dovevano chiudere entro le 12”, racconta la cittadina. Nonostante questo, alcune persone avrebbero deciso comunque di attendere sperando di essere ricevute. “Noi abbiamo chiesto, essendo solo in tre che restavano fuori dall’ultimo indicato dalla signora, di riceverci qualora la fila si fosse esaurita velocemente”, spiega ancora.

Dopo alcuni minuti sarebbe poi intervenuto un responsabile dell’ufficio. La donna sostiene di aver fatto presente di aver già inviato una Pec e di essersi presentata negli orari indicati dal Comune. Secondo il racconto, però, il confronto si sarebbe acceso quando il responsabile avrebbe ribadito che il servizio chiude alle 12 e che, anche restando fuori dagli uffici, non sarebbero stati ricevuti. “Ci è stato detto che potevamo anche restare lì, ma alle 12 avrebbero chiuso comunque la porta perché il servizio terminava a quell’ora”, riferisce la cittadina.

Foto repertorio

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