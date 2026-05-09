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Bari, giostre chiuse da mesi al Libertà. Scatta la protesta dei bimbi: “Vogliamo giocare”

La denuncia: "I bimbi chiedono ciò che dovrebbe essere normale: poter tornare a vivere la loro piazza"

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Maggio 2026 - 09:50
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  • 13 sec

L’area giochi è chiusa da mesi e questa volta ad incrociare le braccia con una protesta “simbolica” sono i bimbi. Siamo nel quartiere Libertà, in particolare in piazza del Redentore, luogo in cui da almeno cinque mesi l’area è transennata. La richiesta dei piccoli chiara ed è scritta nero su bianco su cartelli sui quali si legge “Io voglio giocare”.

“Sì, proprio così: a protestare oggi sono i bambini – denuncia il consigliere Luca Bratta che sul caso è intervenuto già diverse volte – in piazza del Redentore i più piccoli fanno sentire la loro voce, stanchi di vedere le loro giostrine chiuse. Sono passati cinque mesi e ancora nulla è cambiato. Cinque mesi senza uno spazio dove giocare, sorridere e stare insieme. Il diritto al gioco non dovrebbe mai essere messo in pausa. I bambini chiedono solo ciò che dovrebbe essere normale: poter tornare a vivere la loro piazza”, conclude.

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