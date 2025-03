Bari, fontanelle sporche e pozzetti aperti: degrado nel parco Maugeri

Dalle fontanelle inutilizzabili ai pozzetti aperti, ma non solo. Siamo nel parco Maugeri, a denunciarne le condizioni il consigliere del Municipio 1, Luca Bratta, in seguito a un sopralluogo effettuato sul posto. “Oggi la misura è colma – ha commentato Bratta – il Parco Maugeri è il perfetto esempio di abbandono, degrado e totale disinteresse da parte di chi dovrebbe tutelare i cittadini! Da settimane chiedo risposte su questioni gravissime eppure, come sempre, nessuno risponde”, prosegue.

Tra le problematiche segnalate l’assenza di sicurezza, i servizi igienici mai realizzati, il punto ristoro mai aperto e il punto interrogativo sulla bonifica del sottosuolo. “È stata fatta completamente, o no? – continua Bratta – ci ritroviamo con un parco allo sbando. Si costruisce senza alcun criterio e poi si lascia tutto a marcire. Uno schiaffo in faccia ai cittadini. Le fontane sono sporche e inutilizzabili, i pozzetti aperti con cavi elettrici scoperti: un rischio mortale. Ci sono poi recinzioni pericolanti nell’area sgambamento cani, pericolo per animali e persone. La pavimentazione anti-trauma è divelta e i tavoli vandalizzati nell’indifferenza generale. E la videosorveglianza? Funziona o è l’ennesimo spreco di soldi pubblici? Le telecamere ci sono, allora chi ha vandalizzato il parco deve pagare. I cittadini non sono stupidi, né ciechi. Siamo stufi delle chiacchiere, delle promesse mai mantenute e dell’assoluta incapacità di amministrare! E ora? Dov’è finita la maggioranza dei selfie e dei balletti? Sempre pronti a farsi vedere quando c’è da apparire, ma quando si tratta di risolvere i problemi spariscono nel nulla! Complimenti per la continuità…nell’abbandono e nell’incapacità! Ma sappiate che non staremo zitti! Pretendiamo risposte e interventi immediati”, ha concluso.