Le rubano la borsa in chiesa, due arresti nel Salento

Sono entrati nella Chiesa madre di Casarano, in provincia di Lecce, e approfittando della distrazione dei fedeli hanno sottratto la borsa a una signora anziana. E’ stata proprio lei, vedova e pensionata, ad accorgersi del furto e a uscire dalla chiesa per chiedere aiuto. L’anziana ha così trovato una pattuglia dei carabinieri che, grazie alla descrizione dei due ladri, sono riusciti a bloccarli e a recuperare la borsa. I due, una donna di 38 anni e un uomo di 42, entrambi del luogo e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato. Adesso si trovano ai domiciliari.