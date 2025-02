Pertini in Puglia, a Bari il libro su visita di Stato del 1980

In occasione del 45esimo anniversario della visita di Stato in Puglia del presidente della Repubblica Sandro Pertini, martedì 4 marzo a Bari alle 16 nell’Agorà del palazzo del Consiglio regionale della Puglia ci sarà la presentazione del libro ‘Quattro giorni’ di Ottavio Cristofaro. Si potranno così rivivere tutte le tappe del viaggio attraverso le testimonianze e le immagini dei fotografi dell’epoca. Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica Italiana, in carica dal 1978 al 1985, dall’1 al 4 marzo del 1980 assieme a sua moglie Carla, visitò la Puglia toccando diverse città pugliesi tra cui Foggia, Bari, Turi, Taranto, Brindisi, Lecce e Maglie. Una visita di Stato nel 1980, all’indomani degli assassinii di Piersanti Mattarella e Vittorio Bachelet, in un momento molto delicato per il Paese. Interverranno martedì all’evento tra gli altri l’autore del libro, Ottavio Cristofaro, l’avvocato Gianvito Mastroleo, già presidente della Fondazione Giuseppe Di Vagno e presidente della Provincia di Bari durante la visita di Sandro Pertini in Puglia. L’iniziativa si inserisce nel progetto ‘Giovedì letterari’ della biblioteca del Consiglio regionale della Puglia ‘Teca del Mediterraneo’, finalizzato a valorizzare e far conoscere gli autori pugliesi, che con i propri studi e scritti, divulgano e tramandano il patrimonio culturale e artistico del territorio locale e del Mediterraneo.