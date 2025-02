Pd Puglia, “Votare sì al referendum per i diritti dei cittadini”

“Andiamo tutti a votare ai referendum. Le parole di Elly Schlein qui da Roma sono un grande appello alla mobilitazione dei nostri iscritti, dei militanti e di tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico.” Lo dichiara in una nota il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis. “Sulla cittadinanza e sul lavoro – aggiunge – dobbiamo dire chiaramente da quale parte ci schieriamo. Il Partito Democratico sta dalla parte dei diritti dei cittadini e dei lavoratori”. “Da oggi parte una mobilitazione in tutti i Comuni pugliesi – spiega De Santis – attraverso i nostri segretari e militanti, da subito organizzeremo manifestazioni, eventi, banchetti nelle piazze, davanti alle scuole, alle università, agli ospedali e nei luoghi di lavoro”. “Saremo ovunque – conclude – per costruire, a partire dal referendum, un’alternativa di società con al centro un futuro migliore per milioni di italiani e pugliesi”.