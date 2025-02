Bari, opportunità di lavoro dal Comune: al via 18 nuovi tirocini

Proseguono le attività de “La Fatica”, l’iniziativa sperimentale promossa dal Comune di Bari per favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo di persone che incontrano difficoltà ad accedere al mondo del lavoro. Dopo l’attivazione, a partire dal 1° febbraio, di 14 tirocini in 12 aziende, l’iniziativa registra un ulteriore passo avanti con l’avvio di 18 nuovi tirocini attivati in 16 aziende da domani, sabato 1° marzo. Pertanto, da gennaio su 335 colloqui di orientamento realizzati dagli operatori di Porta Futuro, 121 cittadini sono stati presentati alle aziende partecipanti per un colloquio di selezione: 32 di questi sono stati scelti dalle imprese per intraprendere un tirocinio.

In sintesi i numeri della misura:

· numero complessivo di istanze ricevute: 629 (184 uomini, 445 donne)

· numero complessivo di aziende partecipanti: 107

· numero di tirocinanti richiesti dalle aziende: 157

· numero di aspiranti tirocinanti che hanno svolto il primo colloquio orientativo: 335

· colloqui di selezione realizzati dalle aziende: 121

· tirocini avviati: 32.

“La Fatica si sta rivelando un’opportunità concreta per tante persone che cercano di rientrare nel mondo del lavoro, ma anche per quelle aziende che vogliono investire su nuove risorse umane – commenta il sindaco Vito Leccese -. Il nostro obiettivo è rafforzare l’incrocio tra domanda e offerta, offrendo un supporto pratico a chi è in cerca di occupazione e a chi è disposto a scommettere sulle competenze e sul potenziale dei tirocinanti. Per questo, continueremo a potenziare i servizi di orientamento, tutoraggio e accompagnamento, affinché un numero sempre maggiore di cittadini e imprese possano beneficiare di questa iniziativa. Quindi, rivolgo un invito alle aziende del territorio affinché colgano questa occasione contribuendo a costruire un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico per la nostra città”.

Come noto, La Fatica è un progetto sperimentale finanziato con 3 milioni di euro del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27 e prevede tirocini extracurriculari retribuiti presso aziende locali, accompagnati da un processo di orientamento al lavoro, da una formazione sul campo e, ove necessario, da una “dote di apprendimento” per il conseguimento di titoli abilitanti. L’obiettivo è quello di facilitare l’incontro tra le persone alla ricerca di lavoro e le imprese che desiderano accogliere nuove risorse. La misura è gestita dal job center comunale Porta Futuro.

Foto repertorio