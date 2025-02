Centro estetico e laboratorio tessile abusivi: sequestro ad Andria

Nel corso di un mirato controllo economico del territorio in una zona residenziale di Andria, eseguito nei giorni precedenti, era stato notato un fitto andirivieni di movimenti di autoveicoli a scopo commerciale, nonché di persone, soprattutto di sesso femminile, accedere all’interno di una civile abitazione, ad orari predeterminati e, in altri casi, con permanenza di circa un’ora. Lo sviluppo investigativo delle informazioni acquisite ha consentito ai Finanzieri della locale Compagnia di accedere all’interno del citato immobile nella mattinata di mercoledì 26 febbraio.

All’accesso presso il piano terra sono state individuate 4 lavoratrici di sesso femminile intente a prestare la propria attività lavorativa totalmente “in nero”, individuando di fatto una maglieria completamente sconosciuta al Fisco. Nel corso dell’ispezione amministrativa avviata presso il piano superiore del menzionato locale è invece stato individuato un centro estetico operante in un contesto di totale abusivismo.

In ragione del quadro prospettato ed in considerazione dell’assenza di ogni autorizzazione commerciale, sanitaria e fiscale, le Fiamme Gialle andriesi hanno pertanto provveduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature rinvenute, ossia banchi da lavoro, lettini per il trattamento dei clienti, lampade da lavoro, frese per unghie, oltre 500 smalti, per un complessivo di circa 1000 oggetti e attrezzature per l’esercizio delle attività commerciali. Si è inoltre provveduto ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di tutela dei lavoratori, di autorizzazioni per l’esercizio delle attività commerciali e che disciplinano l’esercizio della professione di estetista.

Sono in corso accertamenti di natura finanziaria e patrimoniale al fine di recuperare a tassazione i proventi generati nell’esercizio delle attività commerciali sottoposte a sequestro, avendo le stesse operato in un regime di totale evasione fiscale.