Controlli nei ristoranti di Bari, sospese tre attività

Nell’ambito di un’attività di vigilanza finalizzata al contrasto del lavoro sommerso, personale ispettivo dello IAM di Bari ha controllato nei giorni scorsi 3 ristoranti del territorio. Sono state verificate le posizioni di 11 lavoratori, 6 dei quali sono risultati impiegati in nero. Uno dei ristoranti occupava 4 lavoratori in nero – di cui 2 minorenni, in età compatibile con l’attività lavorativa – su 5 presenti. Il locale, peraltro, operava in assenza del Documento di Valutazione dei rischi. Alla luce di tali irregolarità è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività, sia per lavoro nero che per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Nel secondo ristorante sono stati trovati 3 lavoratori, uno dei quali in nero. Gli ispettori hanno quindi adottato il provvedimento di sospensione dell’attività. Identica situazione (1 lavoratore in nero su 3) è stata accertata nell’ultimo ristorante ispezionato; anche in questo caso è scattata la sospensione dell’attività.

Per tutti e tre i locali, con riferimento ai lavoratori impiegati in nero, sono stati contestati i relativi illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza sanitaria e alla formazione e informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione.