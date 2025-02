Incidente sul lavoro in Salento, operaio investito da muletto

Ancora un incidente sul lavoro in Puglia. Questa mattina, un operaio di 64 anni è rimasto ferito a Trepuzzi (Lecce) mentre era impegnato in un’officina specializzata nella costruzione e montaggio di carpenteria metallica. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito da un muletto in manovra, riportando traumi agli arti inferiori. Immediatamente soccorso dai colleghi, è stato trasportato in ambulanza dal 118 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per i rilievi del caso.