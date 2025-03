Bari, cinghiali tra i rifiuti al San Paolo: “Qualcuno intervenga”

Cinghiali tra i rifiuti, è quanto accade ormai, quotidianamente nel Municipio 3, in particolare al San Paolo. L’ultimo episodio risale a ieri notte quando, intorno alle 22 di sera, una cittadina ha immortalato tre cinghiali rovistare tra i bidoni situati proprio sotto il suo palazzo. La denuncia, l’ennesima nel corso degli anni, è stata effettuata sui social dove, ancora una volta i cittadini sono tornati sul tema del conferimento rifiuti. Secondo le denunce, molti, conferirebbero gli stessi in orari diversi da quelli previsti attirando così l’attenzione dei cinghiali.

“La situazione è inaccettabile in via Degesi, con cumuli di immondizia ovunque – scrive una cittadina – quando dobbiamo prendere decisioni riguardo a tutta questa sporcizia che ci circonda, ci chiediamo: che cosa stiamo facendo per risolvere? A parte il fatto che sembra esserci un totale disinteresse e mancanza di rispetto verso l’ambiente, da parte di chi non si preoccupa di fare correttamente la raccolta differenziata, il problema principale riguarda la carenza di bidoni. Quelli per il non riciclabile e per l’organico sono troppo piccoli e troppo pochi, soprattutto per una zona come la nostra, che è un grande complesso. È normale che, in queste condizioni, si accumuli una quantità enorme di sporcizia. Questa mattina la situazione è peggiorata: con le buste rotte che sono arrivate quasi fino al cancello principale. Scene disgustose. Naturalmente, non mancano i cinghiali che si aggirano tra la spazzatura, aggravando ulteriormente la situazione”, ha concluso.

Foto Facebook