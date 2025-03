WhatsApp rivoluziona le notifiche, come funziona Clear Badge

WhatsApp introduce Clear Badge, una nuova funzione pensata per eliminare il caos delle notifiche accumulate. Attualmente in fase di test su iOS e Android, questa novità azzera automaticamente il contatore delle notifiche non appena l’app viene aperta, garantendo una schermata più pulita e ordinata. Il sistema attuale di WhatsApp mantiene visibili tutte le notifiche non lette, anche se ricevute giorni prima, creando spesso confusione. Con Clear Badge, invece, il numero sul badge dell’icona dell’app mostrerà solo i messaggi ricevuti dopo l’ultima apertura di WhatsApp, cancellando automaticamente il conteggio precedente. L’attivazione della funzione è semplice: basta accedere alle Impostazioni dell’app, entrare nella sezione Notifiche e abilitarla.

Questa innovazione risponde a un’esigenza sempre più diffusa: ridurre la cosiddetta “ansia da notifica”, quella sensazione di sopraffazione generata dal continuo accumulo di messaggi non letti. Clear Badge si rivela particolarmente utile per chi riceve molte notifiche al giorno e non ha tempo di gestirle tutte nell’immediato. I primi feedback degli utenti beta confermano il successo della funzione: meno stress, maggiore chiarezza e una gestione delle chat più efficiente. L’aggiornamento fa parte di una strategia più ampia di Meta, che sta lavorando per rendere WhatsApp ancora più integrato e versatile. Tra le prossime novità in fase di sviluppo ci sono:

Gestione multi-account su un unico dispositivo

Integrazione con Instagram per una comunicazione più fluida

Login unificato per tutte le app del gruppo Meta

Al momento Clear Badge è ancora in fase di test, ma se i risultati saranno positivi, WhatsApp potrebbe rilasciare l’aggiornamento globale nei prossimi mesi.