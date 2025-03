Scrollare i social senza fine: la nuova noia digitale

Nel mondo frenetico in cui viviamo, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che catturi la nostra attenzione. Eppure, a quanto pare, il continuo scrollare sui social, da TikTok a Instagram, potrebbe non essere la soluzione alla nostra noia, ma semmai il suo rinforzo.

Recenti studi rivelano che l’incessante scorrere di video e post sui social non solo non ci rende più felici, ma può aumentare la sensazione di noia.

La ricerca pubblicata sul Journal of Experimental Psichology mostra che l’atto di scegliere quale video guardare, da una lunga lista di opzioni, può amplificare il nostro disinteresse. E’ come se più scelta ci viene data, più la nostra attenzione si disperde. Ciò che, in un primo momento, potrebbe sembrare un’opportunità per “esplorare”, finisce per diventare una trappola che ci sfinisce lentamente.

Quello che accade è sostanzialmente un “consumo passivo” dei contenuti. Su piattaforme come Instagram e TikTok, la fruizione dei video è spesso passiva e rapida, senza la necessità di riflessione o approfondimento. Questo tipo di consumo, sebbene immediatamente gratificante, non offre appagamento a lungo termine.

Più passiamo tempo sui social, più ci sentiamo frustrati, ma ci sentiamo quasi costretti a continuare. Il meccanismo psicologico che si attiva è quello della ricompensa variabile , una sorta di “gamification”: ogni volta che scivoliamo il dito sullo schermo, c’è una piccola promessa di qualcosa di nuovo, di diverso, che potrebbe essere interessante o coinvolgente. Ma, spesso, quella ricompensa non arriva mai, lasciandoci con un senso di vuoto che ci spinge a scrollare ancora di più, nella speranza di trovare qualcosa che finalmente ci soddisfi.

Cosa possiamo fare per rompere il ciclo della noia digitale? Forse semplicemente avere più consapevolezza. Invece di scorrere in modo passivo e infinito, dobbiamo imparare a scegliere consapevolmente cosa guardare, riflettere su ciò che ci interessa davvero e, soprattutto, non lasciare che il flusso di contenuti prenda il controllo della nostra attenzione.

Non scrollare più veloce ma scrollare meglio!