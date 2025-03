WhatsApp, stop alle chiamate partite per sbaglio

È in arrivo un’importante novità per gli utenti WhatsApp: la popolare app di messaggistica sta lavorando a un menu di chiamata ridisegnato per chat e gruppi. La novità è stata scovata nella versione beta per Android 2.25.5.8, disponibile sul Google Play Store. Attualmente, per effettuare una chiamata vocale o videochiamata su WhatsApp, si utilizzano due pulsanti separati nella barra superiore dell’app, all’interno di chat individuali e di gruppo. Tuttavia, questa modalità può portare a chiamate involontarie, se si preme per sbaglio uno dei pulsanti. Sarà successo sicuramente anche a voi. Ebbene, per ovviare a questo problema, WhatsApp sta pensando di unificare i due pulsanti in un unico menu a tendina, che si aprirà con un solo tocco. In questo modo, si potrà scegliere con calma se effettuare una chiamata vocale o una videochiamata. Ma non è tutto. Il nuovo menu offrirà anche strumenti aggiuntivi, soprattutto per le chat di gruppo. Invece di avviare una chiamata con tutti i partecipanti, si potranno selezionare solo le persone che si desidera contattare. Inoltre, il nuovo menu includerà un collegamento rapido per creare un link di chiamata.

Questa funzione permetterà di generare e condividere inviti a una chiamata senza dover passare dalla scheda “Chiamate” o dal menu degli allegati. Un modo comodo e veloce per invitare i propri contatti a una conversazione. Come detto, la riprogettazione del menu di chiamata riduce la probabilità di avviare accidentalmente una chiamata. Con il sistema attuale, basta un tocco sul pulsante sbagliato e la chiamata parte. Con il nuovo menu, invece, si dovrà prima selezionare l’opzione desiderata, evitando così errori e imbarazzi. Al momento, non sappiamo quando la nuova funzione sarà disponibile per tutti. WhatsApp, infatti, rilascia le novità gradualmente, per testarne il funzionamento e raccogliere feedback dagli utenti. Come quello che rivoluziona gli sticker, con pacchetti personalizzati per chi non può fare a meno degli adesivi. E voi che cosa ci dite? Quante volte avete mandato una chiamata per sbaglio? Raccontateci gli episodi più eclatanti o imbarazzanti nei commenti qua sotto.