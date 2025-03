Parità di genere nelle imprese, a Bari l’incontro “Oltre il gap”

Si terrà giovedì 6 marzo, alle ore 10, negli spazi del job centre Porta Futuro Bari, presso l’ex Manifattura dei Tabacchi di Bari (via Ravanas 233), l’evento dal titolo “Oltre il Gap: costruire la parità di genere nelle imprese pugliesi”. Ad oggi, il tema del divario di genere risulta essere del tutto attuale e i dati riportati nell’ultimo Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum lo testimoniano con chiarezza: l’Italia si colloca all’87esimo posto su 146 nella classifica mondiale redatta sulla base di indicatori specifici e relativi a partecipazione economica, istruzione, salute e benessere, empowerment politico. Partendo da questa premessa, l’evento organizzato da Porta Futuro Bari, cui porterà i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, si propone come occasione di dialogo e confronto sulle differenze di genere nel settore del lavoro e nell’ambito delle imprese pugliesi.

All’incontro pubblico parteciperanno – con interventi, racconti di esperienze, azioni concrete, programmi strategici e iniziative a favore della parità – Marilù Fiore (vice presidentessa Confindustria Giovani Imprenditori Bari-BAT e ideatrice del format “Pink Talk”), Chiara Provenzano (HR generalist Apuliasoft, titolare di Certificazione di Parità), Monica Del Vecchio (Co-founder di Impact Hub Bari, Team Leader di “Womən” – incubatore per l’imprenditoria al femminile) e Mariella Pappalepore (HR Manager di Planetek Italia, titolare di Certificazione di Parità). Cittadini e aziende avranno l’opportunità di acquisire una panoramica completa sull’argomento raccogliendo spunti innovativi, scoprendo strumenti utili per immaginare, progettare e implementare azioni concrete che promuovano l’avanzamento della parità di genere in Puglia. L’appuntamento rientra tra le azioni svolte dal job centre del Comune di Bari che – attraverso iniziative di sensibilizzazione, promozione, ingresso o reinserimento nel mondo del lavoro – opera in modo attivo contro gli stereotipi e le discriminazioni. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi tramite link.

Da domani invece, martedì 4, al 14 marzo, inoltre, Porta Futuro Bari celebra la Giornata Internazionale della Donna ospitando nei suoi spazi la mostra fotografica “Sguardi di donna, visione di donna” di Gabriella Ciannamea. In esposizione gli scatti realizzati dall’autrice in diverse parti del mondo, dedicati alla rappresentazione della bellezza e della forza delle donne. La mostra si compone di immagini e storie di resistenza, selezionate con il fine di porre in risalto e valorizzare il potere del femminile come energia ispiratrice per la creazione e il cambiamento. “Sguardi di donna, visione di donna” rende omaggio alle donne che sfidano gli stereotipi, lottano per i loro diritti e contribuiscono a nuove visioni.

“Fotografo per conoscermi e viaggio per essere. Perennemente in discussione con me stessa, amo la solitudine ma non posso fare a meno del rumore della gente”. Ciannamea, barese, classe ‘76, cameraman, appassionata d’arte e figlia di fotografi, incentra la sua ricerca sui volti e sui corpi delle donne e attraverso la loro rappresentazione scopre e propone storie, emozioni, sogni inseguiti e a volte negati; la macchina fotografica è per lei uno strumento d’amore, per incrociare realtà e sogno.