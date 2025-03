A Bari un coordinamento pedagogico: “Rafforziamo sistema educativo “

Un nuovo passo per l’educazione a Bari. La giunta comunale ha infatti approvato la creazione del Coordinamento pedagogico territoriale. Si tratta, nello specifico, di un progetto sperimentale per rafforzare il sistema educativo dedicato ai bambini da 0 a 6 anni. Lo ha annunciato il Comune negli scorsi giorni evidenziando che l’investimento permetterà di migliorare la formazione degli educatori e del personale scolastico, monitorare i bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie, favorire la continuità educativa tra nidi e scuole dell’infanzia, promuovere nuove iniziative per il benessere e la crescita dei bambini.

“L’approvazione della delibera odierna è un’occasione storica per la città di Bari – commenta Vito Lacoppola – grazie alla costituzione del coordinamento pedagogico territoriale, organismo pensato per favorire l’implementazione del sistema integrato di istruzione ed educazione per i bambini da 0 a 6 anni, compiamo un altro passo fondamentale per l’attuazione del Piano dell’infanzia comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 65/2017. In questo modo potremo costruire politiche concrete di sostegno alle famiglie attraverso il potenziamento del sistema educativo cittadino e lo sviluppo di progetti educativi curricolari ed extracurricolari nelle scuole della città”, ha concluso.

Il coordinamento pedagogico, che sarà composto da rappresentanti della ripartizione, referenti delle scuole d’infanzia statali, private e paritarie, coordinatori pedagogici dei nidi comunali e privati, da referenti del Welfare e responsabili della ripartizione Ivop competenti in materia di sicurezza, sarà coadiuvato da esperti esterni, individuati di volta in volta per attuare singoli progetti tematici nelle diverse scuole. Di grande rilevanza sarà anche la figura dello psicologo che assolverà a un ruolo delicato e di grande supporto agli alunni e alla progettazione di interventi mirati”.

