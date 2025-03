Paura a Bari, crolla edificio: una donna dispersa

Paura in via De Amicis a Bari. Un edificio è crollato. Sul posto i vigili del fuoco. La palazzina in questione era già stata sgomberata nei mesi scorsi. Venti, in totale, le famiglie evacuate. Sul posto i vigili del fuoco. Ci sarebbero persone sotto le macerie. Sul posto il sindaco Vito Leccese.

“Da qualche giorno – ha commentato il primo cittadino – erano iniziati i lavori di messa in sicurezza. Dobbiamo capire se c’è qualcuno che trasgredendo l’ordinanza di sgombero abbia continuato ad utilizzare gli appartamenti. Non so perché non hanno tenuto conto delle criticità indicate dai tecnici comunali. Ora la priorità è capire se c’erano persone dentro”, ha concluso.

Secondo i primi accertamenti, l’edificio sarebbe imploso per il cedimento di un pilastro centrale. Era stato dichiarato inagibile, sgomberato e puntellato nel febbraio dello scorso anno proprio perchè erano stati rilevati problemi statici ad un pilastro centrale. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento. Sul posto sono in corso verifiche da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco per accertare se vi siano rischi per la palazzina adiacente che potrebbe essere sgomberata. i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie per verificare l’eventuale presenza di vittime. Sono arrivate le gru e i cani per la ricerca tra le macerie.

I vigili del fuoco stanno invitando le persone ad allontanarsi, si sospetta anche la presenza di materiale contenente amianto tra le macerie. Sono inoltre stati richiesti dei secchi per aiutare i vigili con la rimozione delle macerie. Sarebbe stato individuato un punto dove potrebbe esserci qualcuno.

Aggiornamento ore 22.30

E’ ormai certo che ci sia una donna dispersa nel crollo della palazzina a Bari: lo squillo del suo telefonino è stato avvertito tra le macerie dai vigili del fuoco che stanno scavando tra i detriti. La figlia della donna è in attesa davanti al luogo del crollo.

“Spero solo che la signora si salvi”, dice un testimone che, in apprensione, parla ai giornalisti dell’anziana donna che abitava al quarto piano del palazzo crollato a Bari, nel quartiere Carrassi, all’angolo tra via De Amicis e via Pinto. Si tratterebbe di una 72enne con disabilita’ che, nonostante l’ordinanza di sgombero della palazzina arrivata il 24 febbraio dello scorso anno, sarebbe rimasta all’interno della sua abitazione. Oltre alla donna, al primo piano abitavano anche due famiglie, forse abusivamente: una era fuori citta’ al momento del crollo, l’altra e’ riuscita a scappare appena uditi gli scricchiolii nei muri. “Da quanto mi hanno raccontato, la famiglia del primo piano e’ stata proprio tirata fuori prima del crollo. In pochi secondi poi e’ caduto tutto – ha aggiunto un testimone, in strada – Fortunatamente non c’erano gli operai che da qualche settimana stanno lavorando sulla struttura, altrimenti sarebbe stata una tragedia ancora piu’ grande”

Notizia in aggiornamento…