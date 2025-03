Bari, palazzina crollata: ricerche tutta la notte

È stata una notte di incessanti ricerche quella appena trascorsa alla ricerca di dispersi sotto le macerie dell’edificio crollato in via De Amicis. I vigili del fuoco hanno usato anche i cani molecolari e delle telecamere che hanno calato nelle aperture che creavano tra le macerie. Fino a notte fonda il sindaco Vito Leccese ha seguito le operazioni, sono state visionate anche le telecamere di videosorveglianza dei momenti precedenti al crollo per capire se si scorgevano movimenti all’interno o se si vedeva qualcuno accedere al palazzo.

L’edificio era stato sgomberato per rischio crollo un anno fa ma pare che gli ex inquilini ci accedessero regolarmente. Ci sarebbe una donna ancora dispersa, a segnalarne la presenza la figlia.