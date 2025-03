Incidente stradale nel Foggiano, quattro feriti

Grave incidente sulla statale 673, la tangenziale alla periferia di Foggia. È accaduto nel primo pomeriggio, quattro, in totale i veicoli coinvolti. Tutti e quattro i conducenti, che viaggiavano soli nei rispettivi veicoli, sono rimasti feriti. Due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nei soccorsi e nella ricostruzione della dinamica dello scontro. Attualmente, il tratto di strada interessato è chiuso al traffico.

Foto repertorio