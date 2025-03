Raid e furti in supermercati nel Leccese, tre arresti

Lo scorso 28 febbraio, tre uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di forzare la porta posteriore di un supermercato alla periferia di Nardò, in provincia di Lecce. Si tratta di un 45enne e un 31enne di Galatone e di un 54enne di Aradeo, arrestati in flagranza di reato. Oggi i tre sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Lecce, in quanto ritenuti responsabili di una serie di furti commessi nelle ultime settimane ai danni di supermercati della provincia salentina. Il 45enne e il 31enne sono stati condotti in carcere, mentre il 54enne è stato posto agli arresti domiciliari.

L’operazione, condotta dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Lecce, è partita proprio dal tentato furto del 28 febbraio. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, ai riconoscimenti fotografici e ad altri accertamenti investigativi, è stato possibile attribuire ai tre la responsabilità di diversi furti aggravati. Tra questi figura il colpo messo a segno nella notte del 3 febbraio 2025 in un supermercato di Galatina, dove, secondo l’accusa, i tre avrebbero forzato la porta posteriore d’emergenza per poi rubare prodotti gastronomici e denaro contante, causando un danno stimato di circa 8.500 euro. Un altro furto, con modalità simili, è stato commesso la notte del 19 febbraio 2025 in un supermercato di Guagnano, con un danno complessivo di circa 3.500 euro.

Foto repertorio