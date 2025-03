Bari, edificio crollato: strade chiuse e auto rimosse

A causa del crollo dell’edificio a Carrassi è stato chiuso al traffico il tratto di viale della Repubblica da via Volta a Largo Due Giugno. Chiuse anche via Pinto e via De Amicis. Dalla zona interessata sono stati rimossi tutti i veicoli. La polizia locale avvisa i proprietari che le auto sono state trasportate in un’area di parcheggio nei pressi del supermercato “Famila” ubicato in viale della Resistenza.