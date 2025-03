Bari, la comandante dei vigili del fuoco: “Scenario delicato”

“Scenario delicato, perché c’è una parete retrostante molto pericolosa, dobbiamo stare attenti a tutto”. A parlare è Rosa D’Eliseo, comandante dei vigili del fuoco di Bari sul luogo del crollo della palazzina. “Abbiamo richiesto rinforzi dagli altri comandi, sul posto ci sono 62 vigili del fuoco. Ci sono elementi che ci fanno capire dove sarebbe la donna dispersa, ieri si sentiva un cellulare che squillava, nessuna voce. Stamattina il telefono non vibra più. Stiamo lavorando nell’area dove riteniamo possa trovarsi la signora. Uno scenario in evoluzione, ieri i cani davano un po’ di allerta, oggi purtroppo no”. E sul crollo spiega: “C’è stato un problema strutturale, è crollato un pezzo e si è portato via tutto. abbiamo trovato documenti che abbiamo riconsegnato ai familiari”.