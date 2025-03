Bari, la Procura apre fascicolo e indaga per crollo colposo

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo contro ignoti per crollo colposo relativamente al cedimento strutturale della palazzina di cinque piani in via Edmondo De Amicis, a Bari, avvenuto ieri poco prima delle 19. Le indagini sono coordinate dalla pm Carla Spagnuolo.

Si chiama Rosalia De Giosa, barese di 74 anni, la donna dispersa nel crollo della palazzina a cinque piani avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via De Amicis, nel capoluogo pugliese. La vittima risiedeva al quarto piano e, secondo quanto riferito, sarebbe l’unica dispersa. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e ora si stanno concentrando nel punto dove si è sentito provenire lo squillo del cellulare dell’anziana. Al momento i pompieri non possono usare mezzi meccanici per spostare le macerie e procedono a mani nude. A lavoro ci sono le squadre Usar (soccorso e ricerca), cinofili e gruppi di soccorso arrivati dai comandi di Bari, Taranto, Barletta e Foggia. Sul posto sono al lavoro anche unità che utilizzano droni.