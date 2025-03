Crollo a Bari, raggiunto l’appartamento della donna dispersa

I soccorritori al lavoro sulle macerie del palazzo di cinque piani crollato ieri a Bari hanno raggiunto i resti dell’appartamento (al quarto piano) della 74enne che risulta dispersa. Vigili del fuoco e operatori del servizio alpino e speleologico hanno trovato un divano e degli effetti personali della signora, riconosciuti dai familiari della donna. Non è stato invece trovato il cellulare dell’anziana, di cui è stata però avvertita la vibrazione. Si ipotizza che la donna stesse per raggiungere una via di fuga e sia stata travolta dal crollo del palazzo. Le ricerche vanno avanti ininterrottamente da ieri sera.