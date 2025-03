Crollo a Bari, la storia di Sergio: “Ha perso tutto, aiutamolo”

Non solo case, sotto le macerie ci sono anche alcune attività commerciali che, già da un anno ferme, dopo il crollo, hanno perso ogni speranza di tornare al lavoro. Tra queste c’è Serglam, di Sergio Cascelli un parrucchiere che operava proprio all’interno di uno dei locali commerciali situati sotto al palazzo crollato. Da qui l’idea di una cittadina che ha avviato una raccolta fondi per aiutare il titolare. In poche ore sono stati già raccolti oltre 3mila euro, obiettivo permettere al lavoratore di poter riprendere la sua attività quanto prima, altrove.

“Ciao a tutti – si legge nella nota della raccolta fondi – sono un amica di Serglam, titolare di un’attività crollata nella serata di ieri a Bari in Via De Amicis, sono sicura che come me ci sono tante persone che lo conoscono, che si sono sedute almeno una volta su quelle poltrone e in quel salone che ora non c’è più, e che in questo momento sono in pensiero per lui e per quello che sta accadendo ora nella sua vita. Probabilmente lui non sarà d’accordo con questo, ma io penso che ognuno di noi con quello che può, anche solo condividendo questo post potrà contribuire piano piano alla ricostruzione di un qualcosa, che sia piccolo o che sia grande”. Tanti i messaggi sui social di molti clienti che hanno abbracciato la causa.

“Sergio di Serglam è stato il mio parrucchiere per diverso tempo ed anche un amico – scrive un’altra – un bravissimo ragazzo che ha fatto tanti sacrifici per costruirsi da solo.e quando il suo sogno di aprirsi un’attività, tutta sua, si era finalmente realizzato, è stato colpito da questa tragedia. Non solo è stato costretto a chiudere la sua attività lavorativa per più di un anno, ma dopo il crollo di ieri, ha perso completamente tutto. Vi chiedo di poter contribuire anche solo condividendo sulle vostre bacheche questa raccolta fondi per aiutare questo ragazzo a rialzarsi. Grazie di cuore a chi lo farà. Usiamo i social per un fine utile. Forza Sergio”, conclude.

Foto Google Maps