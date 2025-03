Crollo palazzina a Bari, all’opera 19 squadre dei vigili del fuoco

Sono circa 19 le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di soccorso in via De Amicis, all’angolo con via Pinto, a Bari. Oltre alle unità del Comando cittadino e provinciale, sul posto operano anche squadre provenienti da Foggia, Avellino, Caserta, Salerno e Napoli, con il supporto di un’unità cinofila da Lecce. Presenti anche specialisti della Direzione VVF Puglia esperti nell’uso di droni per il monitoraggio dall’alto.

Le ricerche si concentrano nell’area dove sorgeva l’appartamento dell’unica persona ancora dispersa, una donna di cui fino alle prime ore dell’alba si percepiva il suono del cellulare tra le macerie. Il lavoro dei soccorritori è incessante e reso ancora più difficile dalla polvere, dal caldo e dal peso dei detriti. Le operazioni alternano l’uso delle ruspe per rimuovere le macerie con l’intervento delle unità specializzate USAR (Urban Search And Rescue), addestrate per individuare e recuperare persone intrappolate sotto i crolli.