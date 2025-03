Operazioni soccorso crollo palazzina a Bari, modifiche a viabilità

La Polizia Locale rende noto che, al fine di permettere il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso dopo il crollo della palazzina in via De Amicis, restano chiuse al transito le seguenti strade: via De Amicis (tratto compreso tra viale della Repubblica e corso Benedetto Croce) e via Del Prete (tratto compreso tra via Fornelli e via De Amicis). L’accesso pedonale all’area è consentito ai soli residenti del complesso abitativo agibile, con ingresso esclusivamente dal civico 2 di via De Amicis (lato corso Benedetto Croce).

L’Amtab informa inoltre che, in riferimento alla disposizione impartita dalla Polizia Locale, le linee 4 e la navetta “C” effettuano alcune variazioni di percorso.

LINEA 4: in direzione Istituto Agronomico–Ceglie: i bus giunti in viale Unità d’Italia svolteranno a sinistra per viale A. Meucci, a destra per via Re David, a destra per viale G. Di Vittorio, viale Don Luigi Sturzo, a sinistra per corso A. De Gasperi con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

NAVETTA ‘C’: in direzione area di sosta di Largo 2 Giugno: i bus giunti in viale Unità d’Italia svolteranno a sinistra per viale A. Meucci, a destra per via Re David, a destra per viale G. Di Vittorio, a sinistra per via della Costituente con ripresa del percorso ordinario. Dovranno essere effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso indicate. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800450444.