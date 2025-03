Crollo edificio a Bari, 80 sfollati: “Servono aiuti economici”

“Per le decine di sfollati (80 persone circa) è emergenza abitativa: tra di essi numerosi studenti e studentesse a cui chiediamo venga garantito l’accesso ai posti inutilizzati delle Residenze ADISU. Già questa notte sono stati garantiti posti letto in alcune strutture ricettive cittadine per una parte di loro ma chiediamo soluzioni stabili” dichiara Sahar Locaputo, coordinatrice di UDU-Link Bari.

“Crediamo, inoltre, sia urgente garantire una soluzione, anche economica, per tutti coloro i quali hanno attivi contratti di affitto o proprietari e che non potranno accedere alle abitazioni crollate e a quelle limitrofe. In questa tragedia sarà necessario tutto l’impegno della comunità per attivare reti di solidarietà diffuse, raccogliere beni di prima necessità da destinare alle persone coinvolte. Noi siamo a disposizione con il nostro spazio cittadino” dichiara Gennaro Cifinelli, presidente di Zona Franka.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte da questa drammatica vicenda, ai soccorritori e a tutti coloro sono impegnati nella gestione di questa emergenza che colpisce al cuore la comunità barese” conclude Cifinelli.