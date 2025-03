Bari, area tra piazza Diaz e il lungomare intitolata ad Aldo Simeone

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’area verde tra piazza Armando Diaz e lungomare Araldo di Crollalanza, al professor Aldo Simeone, eccellenza in campo medico, primario dell’ospedale Di Venere e chirurgo di spiccate capacità professionali e intellettuali che ha esercitato il suo lavoro in favore di migliaia di pazienti con grande disponibilità e generosità.

L’intitolazione è stata deliberata accogliendo una petizione promossa dai familiari del professor Simeone e sottoscritta da oltre 2.200 cittadini per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un ricordo indelebile nei suoi pazienti, colleghi e collaboratori non solo per le straordinarie qualità mediche e professionali ma anche per la sua innata empatia.

Alla cerimonia accanto ai familiari del professor Simeone, è intervenuta la consigliera Micaela Paparella: “oggi, insieme alla sua famiglia, ai suoi colleghi, ai suoi amici e a coloro che gli hanno voluto bene, intitoliamo un giardino del Municipio I, che si affaccia sul lungomare, a un uomo straordinario, il professor Aldo Simeone, chirurgo primario dell’ospedale Di Venere che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. La sua dedizione alla professione medica, la sua grande umanità, la sua attenzione speciale nei confronti dei pazienti, lo hanno reso indimenticabile per tantissimi cittadini baresi. Con questa intitolazione, questo giardino diventa un luogo del cuore per ricordare Aldo Simeone che con il suo impegno ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità.”

Aldo Simeone (1925-2001) Primario chirurgo presso l’Ospedale Di Venere, nacque a Campi Salentina il 1° febbraio 1925. Nel 1938 la sua famiglia si stabilì a Bari, dove Aldo Simeone frequentò il Liceo Classico Orazio Flacco e conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bari. Appena laureato, entrò come assistente volontario nella Clinica Chirurgica del prof. Rodolfo Redi, affiancando inizialmente il prof. Nicola Galante, allora capo reparto. Qui, lavorando senza limiti di orario, conseguì dapprima la specializzazione in Chirurgia generale e poi, in ragione di un’ampia produzione scientifica, la libera docenza in Chirurgia presso l’Università di Bari.

Giovanissimo, vinse il concorso come primario chirurgo presso l’Ospedale di Melfi, dove ricoprì anche la carica di direttore sanitario, avviando in modo pionieristico la chirurgia presso quell’ospedale.

Nel 1965, volendo cimentarsi con realtà cliniche più complesse, scelse di rientrare a Bari presso l’Ospedale Di Venere come aiuto di chirurgia. Nel 1978 fu creato il reparto di Chirurgia d’Urgenza di cui assunse la direzione fin dal suo avvio e di cui fu primario fino al pensionamento nel 1995. Morì a Bari il 17 giugno 2001.