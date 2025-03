Joao Paulo torna a Bari: “Mancavo da 10 anni. Grande emozione”

“Sai chi è quel giocatore che assomiglia al magico Pelé…” era questo il coro più intonato dai tifosi del Bari a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Un motivetto dedicato all’idolo biancorosso per eccellenza: Sergio Luis Donizetti, in arte Joao Paulo, attaccante brasiliano che ha vestito la maglia del Bari dal 1989 al 1994.

Joao Paulo giunse in Italia insieme al connazionale Gerson nell’estate del 1989. L’estroso calciatore non era molto noto nel nostro Paese, ma presto riuscì ad imporsi e a diventare uno dei più talentuosi attaccanti della Serie A, tanto da conquistare la prestigiosa maglia della nazionale brasiliana. Tuttavia, proprio all’apice della sua carriera, Joao Paulo subì un grave infortunio durante la partita tra Bari e Sampdoria, in seguito ad uno scontro di gioco con il sampdoriano Marco Lanna. La frattura di tibia e perone costrinse il carioca a concludere anticipatamente la stagione e mise a repentaglio l’intera carriera.

Nel corso della sua avventura barese, Joao Paulo collezionò 107 presenze, mettendo a segno 24 reti. Memorabile una doppietta realizzata contro il Milan di Sacchi nella stagione 1990-91, che permise ai galletti di conquistare la salvezza nella massima serie. L’ex attaccante è tornato quest’oggi a Bari per riabbracciare i suoi vecchi tifosi nell’ambito di un evento organizzato da Casa Bari presso il centro commerciale Mongolfiera di Japigia.