Sassuolo Bari. Longo: “Sfida complessa” Grosso: “Squadra esperta”

Archiviato il pareggio interno contro la Sampdoria, il Bari torna in campo per far visita al Sassuolo capolista. La compagine allenata da Fabio Grosso guida la classifica del campionato cadetto con un vantaggio di 8 punti sul Pisa.

Sassuolo – Bari, gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di serie B 2024/25, si giocherà domani, domenica 9 marzo, con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio, meglio nota come Sassuolo, è una società calcistica italiana fondata nel 1920.

Il Sassuolo si trova al 28º posto della classifica perpetua della Serie A dal 1929, che tiene conto di tutte le squadre che hanno militato almeno una volta nella massima serie; categoria in cui il club è presente dalla stagione 2013-2014. Insieme al Lecco, all’Empoli, al Carpi, al Cesena, al Legnano, alla Pro Patria di Busto Arsizio e al Casale, è anche uno dei club di città non capoluogo di provincia, al tempo della militanza, che hanno preso parte alla massima serie calcistica italiana (da quando essa è a girone unico).

Ha disputato 11 campionati di Serie A consecutivi, 5 di Serie B, 2 di Serie C1 e 14 di Serie C2. La società è stata promossa per la prima volta in massima serie nel 2013, mentre il miglior piazzamento ottenuto in Serie A è il 6º posto della stagione 2015-2016, con cui ha raggiunto per la prima volta la qualificazione alle coppe confederali, in tal caso la UEFA Europa League. Nella sua storia, il Sassuolo ha vinto un campionato di Serie B, uno di C1 e una Supercoppa di Serie C1.

Dopo aver usufruito per decenni dello stadio Enzo Ricci di Sassuolo e aver giocato per un breve periodo allo stadio Alberto Braglia di Modena, dal 2013 i neroverdi disputano le loro partite casalinghe al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Sassuolo e Bari sono 8 e il bilancio è favorevole ai neroverdi: sono infatti 2 le vittorie biancorosse, 2 pareggi e 4 le affermazioni emiliane. In terra emiliana si sono disputati 4 incontri: 2 vittorie dei galletti e 2 successi del Sassuolo.

Sassuolo e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘Mapei Stadium’ il 29 Novembre 2017, gara di Coppa Italia e la squadra allora allenata da Iachini si impose per 2-1 grazie alle reti di Falcinelli e Politano. Per i galletti la rete di Nenè su calcio di rigore.

GLI EX – Ecco i doppi ex della sfida: Emanuele Terranova, Ciccio Caputo, Massimiliano Fusani, Antonio Floro Flores, Karim Laribi, Luca Marrone, Jonathan Rossini, Gianluca Sansone, Andrea De Falco, Salvatore Bruno e Attila Filkor.

Ex del match: Fabio Grosso, Checco Palmieri e Massimiliano Fusani nel Sassuolo. Raffaele Pucino nel Bari.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Giuseppe Iachini, Gianni Seghedoni e Paolo Cozzi.

CONFERENZE STAMPA – Alla vigilia della gara, ha parlato l’allenatore del Bari, Moreno Longo: “Abbiamo svolto un ottimo lavoro in settimana, concentrandoci soprattutto sul recupero della condizione fisica di alcuni giocatori. Contro il Sassuolo ci aspetta una sfida complessa, in cui serviranno determinazione, coraggio e anche un pizzico di audacia. Affrontiamo una squadra che, per qualità, potrebbe competere in categorie superiori.

“Sarà fondamentale giocare con compattezza in entrambe le fasi, perché il Sassuolo dispone di individualità in grado di fare la differenza. Per quanto riguarda la rosa, valuteremo fino all’ultimo le condizioni di Pucino, Lella e Favilli. Vicari è nuovamente a disposizione, mentre Tripaldelli ha dato ottime risposte nel ruolo di centrale difensivo. Oliveri sta recuperando la forma fisica e mostra progressi, mentre Favasuli sta offrendo prestazioni di grande sacrificio in difesa, anche se può crescere nella fase offensiva negli ultimi trenta metri”.

In casa Sassuolo ha invece parlato il tecnico Fabio Grosso: “Sarà sicuramente una gara diversa rispetto all’andata. Conosciamo bene il Bari, ne riconosciamo il valore e sappiamo quali insidie può riservare, quindi dovremo farci trovare pronti. È una squadra composta da giocatori esperti per questa categoria, alcuni dei quali hanno militato anche a livelli superiori.

“Hanno qualità, leggono bene le partite e si esprimono particolarmente bene in trasferta. Tuttavia, al di là delle loro caratteristiche, il nostro focus resta su di noi: vogliamo dare continuità alla prestazione di domenica scorsa, perché siamo in un buon momento e abbiamo tutta l’intenzione di proseguire su questa strada.”

PROBABILI FORMAZIONI:

SASSUOLO(4-3-3): Moldovan, Toljan, Romagna, Lovato, Doig, Mazzitelli, Ghion, Boloca, Berardi, Moro, Laurienté. All.: Grosso.

BARI (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Oliveri, Benali, Maita, Maggiore, Dorval, Lasagna, Bonfanti. All.: Longo.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitrerà la gara Federico Dionisi della sezione dell’ Aquila. Gli assistenti saranno Stefano Galimberti della sezione di Seregno e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, mentre al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Niccolò Baroni (Firenze).