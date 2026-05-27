Bari, ospedale San Paolo: apre l’ambulatorio per le malattie intestinali croniche

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All’Ospedale San Paolo di Bari c’è un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti con Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Lo ha visitato questa mattina il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, che ha incontrato i professionisti impegnati nel percorso assistenziale e la vicepresidente di Micro Italia Odv, Anna Valenzano.

La struttura, operativa al VII piano lato est del presidio ospedaliero, si inserisce all’interno della UOS di Endoscopia Digestiva afferente alla UOC di Gastroenterologia ed è dedicata in particolare ai pazienti affetti da Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa. In Italia le persone con queste patologie sono circa 350mila, in Puglia circa 11mila.

«L’attivazione di questo nuovo ambulatorio rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di percorsi assistenziali sempre più strutturati e vicini ai bisogni dei pazienti cronici — dichiara il direttore generale Luigi Fruscio —. Le MICI richiedono continuità delle cure, integrazione tra competenze specialistiche e capacità di accompagnare la persona lungo tutto il percorso diagnostico e terapeutico. Il lavoro svolto al San Paolo rafforza una rete aziendale che punta a offrire ai cittadini cure di qualità sempre più accessibili sul territorio e a ridurre la necessità di spostarsi fuori regione per ricevere assistenza specialistica».

Da settembre ad oggi la struttura ha già effettuato circa 300 visite gastroenterologiche, 200 Day Service e oltre 6mila prestazioni endoscopiche. Il nuovo modello organizzativo ha previsto la rimodulazione dell’offerta sanitaria attraverso percorsi dedicati, nuovi spazi assistenziali e agende riservate ai pazienti MICI, con la possibilità di svolgere parallelamente attività ambulatoriale ed endoscopica. Sono garantiti inoltre posti riservati in Endoscopia Digestiva, la possibilità di eseguire esami complessi in anestesia e una nuova organizzazione delle infusioni di farmaci biologici, grazie al lavoro integrato del personale medico, infermieristico e degli operatori socio-sanitari.

«Spesso ci troviamo a prenderci cura di pazienti che, oltre alla complessità clinica della patologia, vivono anche condizioni di fragilità sociale — spiega il dottor Francesco Gatti, responsabile della UOS di Endoscopia Digestiva —. La collocazione dell’Ospedale San Paolo in un’area metropolitana particolarmente popolosa determina infatti un’elevata richiesta assistenziale. Per questo con i colleghi dell’Endoscopia Digestiva dr.ssa Antonella De Michina, dr. Fulvio D’Abramo e dr.ssa Maria Ludovica Martino, abbiamo rimodulato completamente l’offerta sanitaria, creando percorsi dedicati e nuovi spazi che consentono di svolgere parallelamente attività ambulatoriale ed endoscopica. Il nuovo ambulatorio permette di seguire il paziente in maniera più continuativa, garantendo accessi dedicati, maggiore appropriatezza e una presa in carico multidisciplinare dei casi più complessi».

Per i casi più impegnativi è prevista la possibilità di ricovero presso la UOC di Gastroenterologia, diretta dal dottor Antonio Grandolfo, che è anche direttore del Dipartimento di Area Medica Specialistica, con il supporto multidisciplinare offerto dalla rete MICI aziendale.