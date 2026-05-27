Bari, il mare di San Girolamo apre a disabili e pazienti oncologici: Sup gratis sul waterfront

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Il mare come spazio di partecipazione e benessere. È questa l’idea alla base di “Mare Inclusivo”, l’iniziativa giunta alla terza edizione che avvicina persone con disabilità e pazienti oncologici agli sport di scivolamento acquatico attraverso corsi gratuiti di SUP. Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Comitato Paralimpico regionale, di Special Olympics e dell’oncoematologo Attilio Guarini.

I due open day sono in programma sabato 30 e domenica 31 maggio sul waterfront di San Girolamo, con la collaborazione della scuola Surf Bari. Il primo sarà dedicato a dieci pazienti oncologici, che dopo la supervisione del dottor Guarini potranno seguire cinque lezioni gratuite di SUP. Il giorno successivo toccherà a dieci ragazzi con disabilità, selezionati per partecipare allo stesso percorso. Al termine delle attività è prevista una festa finale con la consegna degli attestati di partecipazione.

A spiegare come nasce il progetto è l’istruttrice tecnica federale FISSW Angela Carbonara, che lo promuove con specializzazione in SUP e surf paralimpico: «Tengo a precisare che l’iniziativa è stata realizzata grazie a donazioni private e non attraverso fondi comunali, così da garantire anche quest’anno attività sportive gratuite a persone vulnerabili».

A sorpresa è intervenuto anche il sindaco Vito Leccese, che ha sottolineato il valore dello sport come strumento di inclusione: «Troppo spesso siamo abituati a considerarlo soltanto come competizione, mentre quando diventa occasione concreta di partecipazione contribuisce a costruire quel senso di comunità fondamentale per garantire a tutti l’accesso ai diritti e alla vita della città». Il sindaco ha ricordato che Bari è la città del Mezzogiorno che investe maggiormente nel sociale, con una voce di bilancio dedicata pari a 220 milioni di euro, sottolineando però che «spesso questo non basta a fronteggiare nuove marginalità, nuove povertà e bisogni sempre più complessi».

Sul fronte medico, Attilio Guarini ha offerto una prospettiva che va oltre il semplice benessere: «Fino a pochi anni fa la priorità era garantire la sopravvivenza ai pazienti oncologici; oggi, grazie ai progressi della ricerca, possiamo parlare sempre più spesso di guarigione e di qualità della vita. Per questo lo sport e l’attività fisica adattata rappresentano strumenti fondamentali di cura». Guarini ha ricordato i risultati di un progetto di ricerca promosso con il Ministero della Ricerca sull’attività fisica nei pazienti con linfoma, pubblicati a livello internazionale, che hanno dimostrato benefici significativi in termini di qualità della vita, riduzione degli effetti collaterali e miglioramento della sopravvivenza.

L’iniziativa vede quest’anno la partecipazione per la prima volta di Special Olympics tra i partner. «Siamo estremamente felici di far parte di questo progetto perché, insieme alle famiglie, lavoriamo ogni giorno per contribuire a quella grande rivoluzione culturale che si chiama inclusione», ha dichiarato la presidente regionale Ketty Lorusso. Anche il presidente del Comitato Paralimpico regionale Gianni Romito ha espresso soddisfazione, auspicando che esperienze come questa contribuiscano a rafforzare l’impegno sull’accessibilità delle coste: «L’accesso al mare non riguarda soltanto le infrastrutture, ma anche la presenza di servizi e assistenza adeguati che consentano davvero a tutti di vivere il mare in sicurezza e autonomia».