Trasporti a Bari, incentivi anche per chi usa le Fal

Fal – Ferrovie Appulo Lucane entra nella sperimentazione MaaS di Bari migliorando ulteriormente l’offerta dedicata ai cittadini nell’ambito della sperimentazione del Comune. Sull’app TABNET (MaaS Operator ammesso pochi giorni fa) sono infatti disponibili, incentivati, tutti i titoli relativi alle tratte di competenza del servizio FAL – Ferrovie Appulo Lucane. In questa fase, per l’acquisto dei titoli, una volta perfezionate le operazioni di registrazione alla sperimentazione e poi all’app, è necessario selezionare il box Ferrotramviaria, selezionare la tipologia di titolo, e poi selezionare la tratta di preferenza FAL.

“Con anche le FAL “a bordo” del MaaS, l’offerta di servizi di mobilità si arricchisce di un servizio fondamentale per molti pendolari e studenti che arrivano o partono da Bari utilizzando quelle tratte, e che da oggi potranno usufruire degli incentivi MaaS per spostarsi liberamente – commenta l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi -. In poco tempo l’offerta complessiva è migliorata in maniera evidente, e oggi possiamo offrire ai cittadini un catalogo di servizi incentivati al 50% tra cui scegliere, che prevede Ferrovie dello Stato, FAL, FNB, Amtab e i monopattini in sharing di Bit Mobility e Dott. Muoversi in maniera sostenibile, per lavoro, studio o tempo libero, diventa sempre più conveniente per gli utenti sperimentatori già attivi e per chi deciderà di iscriversi alla sperimentazione da oggi”.