Bari, ricerche in corso per il cane della donna salvata dalle macerie

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini e associazioni animaliste circa il cane della signora Rosalia (salvata giovedì sera dopo un giorno sotto le macerie) disperso a seguito del crollo della palazzina in via De Amicis, il Comune fa sapere che venerdì scorso la squadra USAR dei VVF, che affronta operazioni di soccorso con metodologie altamente evolute, ha effettuato ricerche con l’utilizzo del geofono per più di tre ore su tutta l’area, e che anche oggi – previa autorizzazione della Procura – le operazioni proseguiranno con interventi analoghi. L’auspicio, ovviamente, è che il cane possa essere ritrovato vivo anche perché, secondo alcuni testimoni, sarebbe scappato dall’area del crollo. Ma fino al termine delle ricerche, ancora in corso, non è possibile avere alcuna certezza.