Bari, rubano all’interno dell’ex Manifattura: due arresti

Sono stati fermati dalla Locale, 3 soggetti sorpresi ieri sera all’interno dell’area del mercato interno ex Manifattura, a smontare pezzi in ferro e zinco della infrastruttura per asportarli e – sicuramente – rivenderli “a nero” sul mercato abusivo del riciclo dei materiali ferrosi.

Si tratta di 2 soggetti stranieri e 1 uomo di nazionalità italiana. L’ipotesi di reato è di furto con danneggiamento di strutture pubbliche e resistenza ai pubblici ufficiali.

Due soggetti sono stati associati al carcere, mentre per uno dei due stranieri è scattata la denuncia a piede libero.

I fatti sono al vaglio dell’autorità giudiziaria.