Soffocò la figlia di 3 mesi in ospedale, condanna definitiva a 29 anni

Nove anni fa soffocò la figlia di tre mesi mentre era ricoverata all’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Tornerà in carcere il 36enne di Altamura Giuseppe Difonzo dopo che la Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 29 anni di carcere.

In primo grado Difonzo era stato condannato a 16 anni per omicidio preterintenzionale. In appello, poi, i giudici avevano riqualificato il reato in omicidio volontario premeditato con la condanna all’ergastolo. Tre anni fa la sentenza venne annullata dalla Cassazione e l’imputato venne scarcerato. Nel secondo processo di appello l’uomo ha ottenuto la concessione delle attenuanti generiche che gli hanno evitato l’ergastolo. Con la conferma della sentenza di appello bis da parte della Cassazione, Giuseppe Difonzo dovrebbe tornare in carcere già oggi. Tre anni sono stati già assorbiti da una precedente condanna definitiva per violenza sessuale.