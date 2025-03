Case popolari occupate abusivamente: “Solo a Bari oltre 500”

L’Agenzia regionale per la casa e l’abitare – ha denunciato 57 occupazioni abusive di case popolari nella città di Bari. Oltre queste, altre 30 occupazioni sono state sventate grazie al lavoro delle forze dell’ordine. In totale, sono 571 (su 8500) le case di proprietà dell’Arca occupate abusivamente in tutta la città, mentre nell’intera regione sono circa 4mila su un totale di 65mila. Lo ha reso noto l’amministratore unico di Arca Puglia, Piero De Nicolo, ai cronisti presenti sul luogo dello sgombero di una casa popolare nel quartiere Japigia di Bari, occupata abusivamente da Rossanne Palermiti, nipote del boss Eugenio. Il verbale dell’esecuzione dello sfratto è stato consegnato alla donna pochi minuti fa. Nel corso delle operazioni, gli operai hanno montato una porta blindata che servirà a prevenire ulteriori occupazioni.

La porta è installata davanti a quella d’accesso, dal lato del pianerottolo, mentre nell’appartamento è stata installata una telecamera – su un muro di fronte l’ingresso – che rileva i movimenti ed è collegata direttamente con le forze dell’ordine. In caso di effrazione, quindi, partirà un allarme che segnalerà l’intrusione. Nell’appartamento sono state lasciate la cucina, la camera da letto matrimoniale, parte del soggiorno e il bagno, di proprietà del collaboratore di giustizia Filippo Cucumazzo. L’uomo aderì al programma di collaborazione nel 2021 e fu assegnato a una località protetta, ma quando nel dicembre di quell’anno la moglie tornò in casa per prendere gli effetti personali trovò Palermiti (indagata per l’occupazione abusiva nell’ambito dell’inchiesta della Dda ‘Codice interno’). L’occupazione abusiva fu denunciata dall’Arca nel 2021, e dalla denuncia è partito un iter che ha portato oggi allo sfratto. I mobili di Palermiti sono invece stati smontati e portati in un deposito al piano terra della palazzina messo a disposizione di un altro assegnatario di alloggio. Palermiti si è trasferita dal padre, al terzo piano della stessa palazzina.