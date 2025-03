Modugno, al Demodè serata-evento di beneficenza

Giovedì 13 marzo, al Demodé Club di Modugno (Ba) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto “Il Cabaret”, serata-evento di moda, musica e teatro organizzata dall’aps La Paranza in collaborazione con il Rotary Club Bari Alto, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza per l’acquisto di un casco refrigerante per la chemioterapia. Sul palco saliranno celebri comici baresi come Nicola Pignataro, attore, regista, commediografo e scrittore nonché grande esperto, divulgatore e cultore del dialetto, divenuto simbolo della città e ambasciatore della baresità in tutto il mondo con tour ed esibizioni in Germania, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Venezuela, Argentina, Brasile e Australia; Dino Loiacono, celebre al pubblico pugliese per il personaggio di “Pupetta”, protagonista della sit-com “Pupetta e le battagliere” andata in onda su Antenna Sud e Teleregione dal 2000 al 2002, e il Duo Manuel, composto da Emanuele De Nicolò e Alfredo Navarra, già concorrenti del programma tv “Eccezionale Veramente” su La7.

Ad arricchire il cast ci saranno anche l’attrice Lucia Coppola, artista con un percorso ultraventennale per decenni al fianco dell’indimenticato Gianni Colajemma, e la presentatrice Amalia Perrone, insieme al musicista Angelo Cucumazzo e al regista, autore e attore Nino Marena della compagnia teatrale La Paranza, che con i suoi artisti proporrà una performance fatta di gag, battute e divertimento. Oltre a tante risate con celebri comici e cabarettisti locali, la serata sarà caratterizzata da tanta buona musica, una sfilata di modelle e le performance degli allievi della scuola di ballo Millenium. Nel corso della settimana il Demodè Club proporrà altri appuntamenti. Venerdì 14 sarà proposto “Quasi famoso”, spettacolo comico di e con Francesco Posa, youtuber e tiktoker di origini pugliesi che sui social conta più di un milione di followers. Sabato 15 ci sarà il dj Gabry Ponte, che recentemente ha vinto il San Marino Song Contest ottenendo così il pass per l’Eurovision Song Contest. Domenica 16, come ogni settimana, si terrà la festa latina.