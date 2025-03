Bari, scoperto cane carbonizzato in campagna: “Faremo chiarezza”

Privo di vita e carbonizzato. Così è stato ritrovato un pitbull, a denunciarlo il NOGEZ Bari Comando Provinciale Guardie Ecozoofile che con un post pubblicato sui social ha voluto raccontare l’accaduto esprimendo la volontà di voler fare chiarezza in merito. “Nelle campagne – scrive il NOGEZ – ci sono tanti cani liberi sul territorio ai quali anche la gente compassionevole dà loro del cibo. Purtroppo non tutti hanno sentimenti positivi nei confronti degli animali. Ci hanno segnalato un povero cane deceduto, con parte del corpo carbonizzato. Sembrerebbe trattarsi di un simil pitbull di colore scuro, ovviamente privo di microchip. Ci auguriamo che il cane sia morto prima del gesto abominevole e per cause naturali. Si cercherà di fare chiarezza sull’accaduto. L’art. 544 bis del Cod. Penale stabilisce che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione. Chiunque abbia notizie utili può contattarci”, concludono.