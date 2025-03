Lutto nel mondo forense a Bari, addio all’avvocato Spagnoletti

E’ morto questa mattina l’avvocato penalista barese Claudio Spagnoletti, aveva 57 anni. Molto noto in città per la sua attività professionale. I funerali domani 14 marzo, alle 11.30, alla chiesa di Santa Croce. Tanti i messaggi di cordoglio come quello di Dario Ginefra:

“Ora come farò senza i tuoi commenti sarcastici, senza le nostre inutili polemiche, senza quella passione che alimentava ogni nostro confronto dai tempi del liceo, quando ci frequentavamo per i tuoi compagni di classe miei amici di sempre e successivamente in Università durante il lungo percorso di studi e di militanza. Quanti ricordi in sezione e poi con i nostri Adolfo, Angelo, Raffaella, Paolo… Come farò senza le tue provocazioni, senza quella polemica sulla mia Sinistra istituzionale e senza la tua Sinistra ideale. Sarà tutto estremamente noioso e routinario. Addio amico mio, compagno di tante lotte e testimone di un sogno condiviso che nel tempo aveva perso una casa comune se non quella dell’algida rete! A te che hai sempre amato la vita spericolata mentre noi noiosi ti chiedevamo maggiore attenzione per te stesso. Ci mancherai come manca il nostro maestrale nelle calde giornate di agosto”.