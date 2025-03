Lavoratori in nero a Bari, sospesa licenza per 4 ristoranti e un bar

Nell’ambito di attività ispettiva finalizzata al contrasto del lavoro sommerso programmata nella ricorrenza della festa della donna sono stati ispezionati a Bari sei pubblici esercizi, un bar e cinque ristoranti verificando complessivamente 31 posizioni lavorative, di cui 13 sono risultate prive della regolare assunzione.

In esito alle verifiche è emerso che nel bar gli unici 2 lavoratori occupati erano “in nero”, ovvero privi di regolare assunzione e sprovvisti di qualsiasi tutela normativa e assicurativa. Inoltre, è emerso che il datore di lavoro non aveva provveduto a redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). A fronte di tali irregolarità, gli ispettori del lavoro dello IAM (Ispettorato d’area metropolitana) di Bari-Bat hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero, e per la mancanza del DVR; contestati altresì illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione dei lavoratori sui rischi e le misure di prevenzione.

Nei cinque ristoranti sottoposti a verifica, su 29 lavoratori 11 erano impiegati in nero (5 cittadini extracomunitari, di cui 1 privo di permesso di soggiorno e 1 minore non assumibile per mancato assolvimento dell’obbligo scolastico).

Per quattro dei cinque ristoranti è stato di conseguenza adottato il provvedimento di sospensione per lavoro nero, contestati illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione dei lavoratori sui rischi e le misure di prevenzione.