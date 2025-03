Bari-Salernitana, Longo: “Sarà più difficile che col Sassuolo”

Il Bari torna in campo davanti ai propri tifosi dopo il pareggio ottenuto al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo. Prossimo avversario dei galletti sarà la Salernitana, reduce dall vittoria di misura contro il Modena e bisognosa di punti per la salvezza. Il match, valido per la 30ª giornata di Serie B, si giocherà domani, 15 marzo, alle 19:30.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica Fondata il 19 giugno 1919 da una cordata capeggiata da Matteo Schiavone. Nel corso della sua storia, è stata rifondata per tre volte: nel 1927 in seguito alla costituzione di un nuovo sodalizio, nel 2005 e nel 2011 per motivi finanziari. L’attuale società fu, infatti, fondata come Salerno Calcio nel 2011 (aderendo all’art. 52.10 del regolamento federale), e successivamente riprese i segni distintivi della Salernitana.

La squadra granata ha giocato sempre fra i professionisti, eccetto per l’annata 2011-2012, poiché ripartì dalla Serie D. Si tratta della seconda squadra campana in ordine temporale (preceduta solo dal Napoli) ad aver gareggiato nel campionato di Serie A a girone unico, al quale ha preso parte nelle stagioni 1947-1948, 1998-1999 (retrocedendo in entrambe le occasioni per un solo punto), 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Secondo i criteri FIGC di classificazione dei club calcistici italiani in base alla tradizione sportiva, la Salernitana è, dopo la stagione 2023-2024, al 36º posto, seconda miglior squadra campana.

PRECEDENTI – I precedenti tra Salernitana e Bari sono 41 e il bilancio sorride ai biancorossi che si sono imposti 17 volte, 15 sono stati i pareggi, mentre i campani si sono affermati 9 volte. A Bari si sono disputate 19 gare e il bilancio è in favore dei padroni di casa con 10 vittorie, 8 pareggi e 1 affermazione granata. Bari e Salernitana si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 7 aprile 2018 e il match terminò 1-1 grazie alle reti di Hendersson e Tuia.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Francesco Caputo, Alessandro Micai, Joseph Minala, Marco Di Vaio, Alessandro Rosina, Emiliano Bigica, Gianluca Galasso, Francesco Palmieri, Andrea Schiavone, Lucio Mujesan, Gennaro Tutino, Phil Masinga, Norbert Gyömbér, Arcangelo Sciannimanico, Alan Empereur, Costante Tivelli, Carmelo Bagnato, Massimiliano Busellato, Daniele Sciaudone, Claudio De Tommasi, Luigi Imparato, Giorgio Di Vicino, Leandro Rinaudo, Djavan Anderson, Joao Silva, Gabriele Messina, Abderazzak Jadid, Antimo Iunco, Ivone De Franceschi, Adriano Montalto e Corrado Urbano.

Ex del match saranno: Boris Radunović, Raffaele Pucino, Valerio Mantovani e Nicola Bellomo nel Bari. Andrés Tello nella Salernitana.

Tra i tecnici: Stefano Colantuono, Davide Nicola, Bortolo Mutti, Vincenzo Torrente, Gian Piero Ventura, Pietro Magni e Carlo Regalia.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Ci aspettiamo una squadra determinata e competitiva, perché la Salernitana non rispecchia la sua posizione in classifica. Non è una mia opinione, ma un dato di fatto guardando il valore dei suoi giocatori. Affrontare squadre in lotta per la salvezza è ancora più complicato, perché danno tutto in campo, e per questo considero questa sfida persino più difficile di quella contro il Sassuolo.Dovremo essere impeccabili nell’approccio e nell’atteggiamento, perché solo così potremo ottenere la vittoria, un risultato fondamentale anche per noi. Mancheranno Lella e Tripaldelli, mentre Novakovich sta recuperando la condizione e spero che, dopo la sosta, possa essere al meglio, così come Favilli. Pereiro e Falletti, invece, stanno molto meglio e potranno già darci una mano domani.Per cambiare marcia serve solo una vittoria, è l’unica strada. Sappiamo quali sono i nostri numeri e siamo stati costanti sia nelle prestazioni che nei risultati, ma è chiaro che sono i successi a fare davvero la differenza. Per questo dovremo prestare massima attenzione ai dettagli”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval, Lasagna, Bonfanti. All.: Longo.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen,; Ruggeri, Lochoshvili, Ferrari, Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza, Cerri, Verde. All.: Breda.

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Alex Cavallina della sezione di Parma e Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Quarto ufficiale sarà Ciro Aldi della sezione di Lanciano, mentre al VAR ci sarà Daniele Paterna (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore).