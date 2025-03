Bari, bando per sostegno alla mobilità per persone con disabilità

La ripartizione Servizi alla Persona rende noto che è in pubblicazione l’avviso pubblico per l’accesso al contributo di mobilità per utenti diversamente abili.

“Si tratta di un avviso che tiene conto delle numerose istanze che ci sono state presentate dai cittadini, cui abbiamo cercato di venire incontro nella costruzione del nuovo disciplinare – spiega l’assessora al Welfare Elisabetta Vaccarella – . L’amministrazione comunale vuole così assicurare interventi a sostegno della mobilità, del benessere e dell’inclusione sociale delle persone diversamente abili, grazie all’erogazione di un contributo economico in favore di utenti in situazioni di particolare necessità, con ridotta capacità motoria, che non trovino risposta nei tradizionali mezzi di trasporto o nella rete familiare. Il contributo, ci tengo a ricordarlo, sarà erogato mediante la distribuzione di una carta nominativa e prepagata, che potrà essere utilizzata esclusivamente per tutti i servizi di trasporto pubblico locale, dei taxi, dei mezzi specializzati. A ogni carta verrà associato un codice pin, anch’esso segreto e personale. L’obiettivo dell’avviso è evitare il rischio di esclusione e isolamento”.

Il contributo alla mobilità, nei limiti delle risorse disponibili, è riconosciuto per almeno una delle seguenti esigenze (da comprovarsi mediante idonea documentazione):

· recarsi presso il luogo di lavoro;

· recarsi presso l’istituto scolastico frequentato (si specifica che è escluso da questo servizio il trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo, di competenza della Ripartizione Politiche Educative);

· recarsi presso la sede universitaria per la frequenza dei relativi corsi;

· recarsi presso una struttura specializzata per una terapia o un intervento collegati alla patologia o all’invalidità del beneficiario, non rientranti nel trasporto socio-riabilitativo organizzato dalla ASL per cui il Comune concorre nella misura del 60%;

· recarsi presso strutture ricreative o socializzanti ai fini della realizzazione di uno specifico progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali professionali del territorio;

· altre destinazioni non rientranti nei precedenti punti legate ad altre esigenze personali (nel limite massimo di 120 euro mensili).

I contributi per le finalità elencate sono alternativi e non sono cumulabili tra loro.

I requisiti per presentare domanda devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle istanze e sono i seguenti: residenza nel Comune di Bari, età non superiore a 64 anni, attestazione valore Isee ordinario non superiore a 40mila euro, condizione di disabilità fisica, psichica o non vedenti, in possesso di invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento oppure invalidità al 100% con limitazione delle capacità di deambulazione comprovata dalla condizione di gravità, oppure cecità totale o con un residuo visivo non superiore ad 1/20 o ipovedenza grave. È fatta salva la possibilità di accesso al contributo agli utenti di età superiore a 64 anni, se il trasporto è funzionale al raggiungimento della sede di lavoro o di centri di riabilitazione fisica e fisioterapica non convenzionati con il sistema sanitario nazionale.

I cittadini in possesso dei requisiti e delle certificazioni dovranno far pervenire l’istanza, firmata e debitamente compilata, completa di tutti gli allegati, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 aprile 2025 agli indirizzi e secondo le modalità elencate a questo link.

Le istanze di accesso al contributo saranno valutate da una Commissione esaminatrice che provvederà a redigere una graduatoria unica con validità triennale. Il massimale annuale di spesa per ciascun utente sarà determinato in base alla situazione Isee.