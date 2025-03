Bagarre in commissione consiliare: “Maggioranza poco trasparente”

“Trasparenti? Solo un pò e con molta moderazione… È questo il tratto distintivo della maggioranza consiliare di centrosinistra che con motivazioni pretestuose e illogiche (“è inutile”…”non ci serve”) ha bocciato in Commissione Trasparenza la richiesta dei consiglieri di minoranza di avere notizia della nota che il Prefetto di Bari ha inviato al Comune, a conclusione delle verifiche della Commissione di Indagine a suo tempo nominata per accertare eventuali infiltrazioni mafiose nell’Amministrazione Comunale”. Lo si legge in una nota dei gruppi consiliari di FI, FdI, Romito Sindaco e Prima Italia – Udc. “Una bocciatura/contrarietà peraltro sospetta, poichè dovrebbe essere interesse e dovere di tutti gli amministratori comunali (seri) conoscere gli interventi di risanamento amministrativo indicati dalla Prefettura – continua la nota – Prendiamo comunque atto che taluni a sinistra vogliono assurgere a paladini e difensori (scopriremo a breve di chi), ostacolando l’accesso ad atti significativi e rilevanti, poichè connessi a una brutta vicenda che ha interessato l’amministrazione comunale di Bari e le sue aziende partecipate. Rappresentiamo fin da ora che in forza dei poteri ispettivi propri di ciascun consigliere comunale, invieremo noi ai sindaco la richiesta di acquisizione della nota prefettizia, così da conoscere quanto rilevato e osservato in conseguenza dell’accesso dei commissari”.