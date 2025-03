Bari, Alfredo Giovine è nuovo vicesegretario cittadino di Forza Italia

L’imprenditore Alfredo Giovine è il nuovo vicesegretario cittadino di Forza Italia Bari. La nomina, ratificata e ufficializzata in questi giorni, arriva direttamente dal senatore avvocato Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia e coordinatore cittadino del movimento politico fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi. «Ringrazio di cuore l’onorevole Sisto per l’incarico che ha voluto affidarmi, nato da una grande stima e un’amicizia che tempo fa hanno dato vita ad una collaborazione di partito – ha commentato Giovine -. Di certo farò la mia parte nello sviluppo di Forza Italia a Bari e mi impegnerò per ripagare la fiducia riposta nei miei confronti. L’obiettivo? Ricostituire a Bari una forza importante e liberale».

Imprenditore in 26 Paesi del mondo, Alfredo Giovine ha costruito il marchio Lancaster Italia, portandolo in meno di un ventennio ad essere punto di riferimento nel segmento mondiale dell’orologeria, esportando per trent’anni questo prodotto di lusso in tutta Europa e in paesi come Giappone, Brasile, Stati Uniti e Messico. Giovine, che parla correttamente 5 lingue (portoghese, spagnolo, inglese, italiano, ebraico), ha di recente ceduto il marchio Lancaster Italia e ha iniziato a investire nella produzione e nella vendita all’ingrosso di scatoli e imballaggi in cartone, soprattutto per il settore alimentare, un prodotto oggi fondamentale perché in mancanza nessuna merce potrebbe essere trasportata. Il neo vicecoordinatore è stato inoltre consigliere della Camera di Commercio di Hong Kong dal 2005 al 2015 ed è stato componente della Miami Free Zone (MFZ) per tutto quello che riguardava le esportazioni inerenti il duty free.

Barese classe 1972, dopo il liceo scientifico Alfredo Giovine si è laureato in Economia all’Università di San Paolo (Usp), uno dei tre atenei pubblici dell’omonimo stato brasiliano, tra i più grandi dell’America Latina con circa 75mila iscritti. Sposato e con un figlio, è nipote di Alfredo Giovine, celebre scrittore, linguista e giornalista barese a cui nel 2000 è stato intitolato un tratto del lungomare a Sud della città, vissuto nel capoluogo pugliese dal 1907 al 1995 e autore del volume “Il Dialetto di Bari”, uno dei testi più rilevanti per lo studio del dialetto barese. In politica da oltre un decennio, già delegato nazionale di Forza Italia e delegato regionale per l’innovazione e lo sviluppo, Giovine è stato molto vicino al presidente Silvio Berlusconi e alla sua famiglia, sia nel suo percorso politico che nella sua attività imprenditoriale. Ora affiancherà il viceministro Sisto e l’altro vicesegretario cittadino, Michela Nocco, nella gestione del partito barese.