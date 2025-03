Bari, Forza Italia su Amtab: “Azienda abbandonata per decenni”

“L’audizione odierna in Commissione Trasparenza dell’Amministratore Unico dell’Amtab, ci consegna uno spaccato aziendale devastante”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia, in Consiglio, Giuseppe Carrieri. “Assenza di formazione professionale del personale da anni; assenza di figure professionali essenziali nella gestione di un’azienda di trasporto pubblico; assenza totale di dirigenti a supporto dell’Amministratore Unico; proroghe ventennali di contratti di consulenza su materie di stretta competenza degli uffici interni; affidamenti di appalti all’esterno per servizi che ben potevano essere effettuati in house; carenza di controlli puntuali dell’organismo interno di vigilanza, in proroga da troppo tempo e che chiediamo venga subito rinnovato nei suoi componenti (taluni legati a personaggi politici del passato). Insomma un’azienda pubblica che dovrebbe assicurare un servizio importante alla città, quale il trasporto urbano, che pare essere stata abbandonata per decenni, stanti le molteplici omissioni organizzative oggi riscontrate dal neo amministratore unico. Sicchè è da chiedersi – conclude Carrieri – chi ha svolto funzioni apicali all’interno di Amtab negli ultimi anni, oltre a occupare una sedia, che altro ha fatto? E chi doveva controllare l’operato degli amministratori dell’Amtab, perchè non lo ha fatto?”