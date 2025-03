Bari, assegnate deleghe ai consiglieri metropolitani

Il sindaco della Città metropolitana di Bari, Vito Leccese, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 dello Statuto dell’Ente, questa mattina, ha assegnato formalmente le deleghe di governo per la gestione di specifiche competenze ai seguenti consiglieri metropolitani. L’esercizio delle deleghe, così come prevede la legge, è svolto dai consiglieri a titolo gratuito. Restano in capo al sindaco metropolitano le deleghe, salvo eventuali e successive modifiche del Welfare, Centro “Messeni-Localzo”, Polizia metropolitana, Pianificazione strategica e pari opportunità, Ottimizzazione degli interventi finalizzati alla programmazione della rete scolastica dell’area metropolitana di Bari, Contenzioso, Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo. Qui di seguito l’elenco con i nomi dei consiglieri metropolitani e la rispettiva delega.

Giuseppe Giulitto (Vice Sindaco metropolitano), Rapporti con il Consiglio metropolitano e con la Conferenza metropolitana; Michelangelo Cavone, Sviluppo delle reti e delle connessioni territoriali – mobilità sostenibile – partecipate; Micaela Paparella, Pianificazione territoriale e tutela del paesaggio metropolitano – Tutela e valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca; Francesca Bottalico, Promozione socio-culturale e turismo – Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, documentale, librario e Orchestra metropolitana; Antonio Stragapede, Attività Produttive – Promozione delle produzioni locali, identità agricola e transizione alimentare; Maria La Ghezza, Transizione ecologica – clima ed efficienza energetica e valorizzazione del patrimonio; Giovanni Camporeale, Edilizia scolastica; Dea Venanzia Saulle, Legalità, contratti e appalti, antimafia sociale, partecipazione, controlli interni, politiche giovanili, promozione delle attività sportive e stili di vita; Annalisa Petruzzelli, Risorse umane e benessere organizzativo; Michele Naglieri, Bilancio e fiscalità locale; Angela Perna, Transizione digitale e promozione delle politiche attive del lavoro; Vitantonio Petronella, Parchi metropolitani e resilienza idrica.

“La squadra della Città metropolitana finalmente si compone per intero con il valore aggiunto di tanti amministratori e amministratrici competenti e di esperienza che mi accompagneranno da oggi nell’azione del governo metropolitano – dichiara Vito Leccese -. Al netto della soddisfazione di aver replicato anche per la Città metropolitana la formula di governo che rappresenta l’ampiezza dello schieramento progressista, sono certo che i delegati con grande entusiasmo e partecipazione daranno un contributo importante alla crescita sociale ed economica del territorio e delle comunità metropolitane verso le quali tutti abbiamo grandi responsabilità. Ci tengo, infine, a ribadire la centralità dei sindaci di tutti i comuni dell’area metropolitana che saranno in egual modo protagonisti delle le scelte e delle azioni che metteremo in campo. Questo è un impegno che il Consiglio metropolitano assume con i sindaci e con le comunità: dobbiamo lavorare insieme perché questa è la nostra forza”.