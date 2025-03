Bari, torna Vivicittà: “Manifestazione sportiva più antica”

Bari è pronta ad ospitare “Vivicittà”. Si svolgerà infatti il 5 e il 6 aprile la 37° edizione della manifestazione podistica organizzata in contemporanea in 44 città italiane e 6 estere. L’evento, organizzato dalla Uisp Bari, prenderà il via alle ore 9.30 da parco 2 Giugno, dove è previsto anche l’arrivo, e si svilupperà su un percorso di 10 chilometri attraversando, come di consueto, i tre ponti cittadini, e su un altro di 4 chilometri per una passeggiata ludico-sportiva.

I dettagli della manifestazione sono stati presentati questa mattina, a Palazzo di Città, dalla presidentessa della Uisp Bari Tiziana Zenzola, dal presidente dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri Massimo Grimaldi e dal segretario generale della Uisp Veronica D’Auria, alla presenza del sindaco di Bari Vito Leccese, dell’assessore al Turismo Pietro Petruzzelli, del presidente regionale della Uisp Antonio Adamo, dell’ex presidente della Uisp Bari Elio Di Summa, del presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, del comandante della Polizia locale Michele Palumbo, del presidente dell’Associazione diabetici Bari Bepi Traversa, del presidente di Federfarma Bari e Puglia Vito Novielli e dei tanti rappresentanti dei partner dell’evento.

“Sono molto contento di salutare insieme a voi la trentasettesima edizione di Vivicittà – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – in primo luogo perché è la mia prima edizione da sindaco, e poi perché questa è la manifestazione sportiva più antica della città. La corsa promossa dalla Uisp, che ringrazio per il grande impegno, ha un forte legame identitario con Bari, i baresi e la stessa amministrazione comunale. Lo sport è un eccezionale fattore di crescita della comunità, e fortunatamente se n’è accorto anche il legislatore nazionale inserendolo qualche anno fa tra i valori costituzionali. Attraverso lo sport, infatti, si fa prevenzione con un incremento notevole del benessere individuale e sociale, cosa che consente alla sanità di impegnare i fondi nelle cure e nell’assistenza ospedaliera. Desidero ringraziare, infine, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore, che svolgono un’attività sussidiaria rispetto a quella dell’amministrazione supportandoci sempre nelle attività a sfondo sociale e culturale”.

“Questa manifestazione racchiude tante realtà che appartengono alla parte sana della società, dall’associazionismo e volontariato al mondo delle imprese, per finire alla sanità – ha sottolineato Pietro Petruzzelli -. La corsa della Uisp, insomma, rappresenta tutto questo, con tutte le energie positive, i valori sani e la grande storia che porta con sé. Vivicittà, inoltre, è la corsa di tutti i baresi, che le riconoscono il fatto di essere stata, per anni, l’unica gara podistica della città e di aver aperto una strada a tutte le altre organizzate poi nel tempo. I corridori, mostrando l’iscrizione alla corsa, potranno anche usufruire dell’ingresso gratuito al Market Vintage Bari, la grande manifestazione legata al riuso degli oggetti che si terrà in quel weekend. Pertanto non vedo l’ora di correre accanto alle migliaia di persone che arriveranno anche fuori città, contribuendo a fare di Bari una città dal forte appeal turistico”.

“Vivicittà Bari 2025 è molto più di una semplice corsa – ha spiegato Tiziana Zenzola -: è un evento storico che, nel corso degli anni, è diventato un simbolo di benessere per la città. Il 6 aprile, nel cuore verde di parco 2 Giugno, cittadini pugliesi e visitatori da ogni parte del mondo, sportivi e non, si riuniranno per celebrare insieme sport, solidarietà e sostenibilità. Vivicittà è un contenitore unico di temi essenziali: salute, pace, rispetto per l’ambiente e impegno contro la violenza sulle donne. Un’occasione straordinaria di aggregazione per la comunità, dove il movimento e il divertimento si fondono per promuovere valori universali. Che siano runner esperti o principianti, tutti sono invitati a vivere questa esperienza indimenticabile che unisce sport e solidarietà”.

“Con grande piacere rinnoviamo quest’anno la collaborazione di Running Heart con Vivicittà – ha proseguito Massimo Grimaldi -. Grazie all’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri e alla Fondazione per il tuo Cuore, presso il Villaggio della prevenzione sarà possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogramma e misurazione della glicemia in collaborazione con l’Unità operativa di Endocrinologia dell’Università di Bari diretta dal prof. Francesco Giorgino e all’Associazione diabetici baresi. Un particolare ringraziamento a Federfarma Bari, grazie alla quale sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi nel Villaggio e presso le farmacie convenzionate dal 31 marzo al 12 aprile semplicemente mostrando il tagliando di iscrizione a Vivicittà. Una sinergia vincente finalizzata a sensibilizzare la popolazione ai corretti stili di vita e alla prevenzione cardiovascolare”.

Come lo scorso anno, sabato 5 aprile sarà aperto il Villaggio Vivicittà, dalle ore 9 alle 18.30, al cui interno troverà spazio anche il Villaggio della prevenzione: grazie al legame ormai consolidato con la manifestazione Running Heart, infatti, saranno promosse iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiologiche e sull’importanza di uno stile di vita sano, con la possibilità di effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma e la misurazione della glicemia per prevenire la patologia del diabete.

Inoltre, presentando il pettorale della corsa si potrà accedere gratuitamente al Vintage Market Bari, l’esposizione di oggetti e prodotti di seconda mano organizzata da Bidonville store, in programma in Fiera del Levante il 5 e 6 aprile. Tra le altre novità di questa edizione anche un contest fotografico che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto Santarella di Bari. Il kit gara si potrà ritirare sabato 5 aprile nel Villaggio Vivicittà, in largo 2 Giugno, dalle ore 9 alle 18.30.