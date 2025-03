Accoltellato un 19enne per strada nel Brindisino, è grave

Un 19enne è stato accoltellato ieri sera a Latiano, in provincia di Brindisi, ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. Indagano i carabinieri i quali non escludono che il giovane possa essere stato accoltellato durante un litigio. Gli investigatori hanno raccolto alcune testimonianze di chi si trovava nel luogo dell’aggressione, via Dante Alighieri, quando il 19enne è stato ferito.